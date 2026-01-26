छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

जिला मुख्यालय बालोद में भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह….

रायपुर: जिला मुख्यालय बालोद में आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह हर्ष, उल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया। समारोह का आयोजन प्रातः 09 बजे स्वर्गीय सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली।

तत्पश्चात् मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। इस दौरान शांति के प्रतीक श्वेत कपोत एवं उल्लास के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। बाल विवाह मुक्त जिला बनने पर प्रसन्नता, दिलाई गई शपथ मुख्य अतिथि श्री गुरू खुशवंत साहेब ने बालोद जिले को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरव का विषय बताया।

इस अवसर पर उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को बाल विवाह के रोकथाम हेतु सक्रिय सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई तथा इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति समारोह में संजारी बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन, पूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र साहू एवं श्री प्रीतम साहू, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, श्री पवन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

आकर्षक परेड, मार्चपास्ट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

समारोह में सशस्त्र बल, पुलिस बल एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया गया। परेड के दौरान हर्षफायर किया गया तथा “राष्ट्रपति की जय” के नारों से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इसके अतिरिक्त स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें देशभक्ति से ओत-प्रोत नृत्य एवं गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कैबिनेट मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब ने किया ध्वजारोहण, परेड की ली सलामी

शहीद जवानों के परिजनों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान

मुख्य अतिथि श्री गुरू खुशवंत साहेब द्वारा जिले के शहीद जवानों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के बलिदान को नमन किया। साथ ही जिला स्तर पर अपने कर्तव्यों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित

परेड प्रतियोगिता (सीनियर वर्ग)

परेड सीनियर वर्ग में 21वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, करकाभाट को प्रथम स्थान, जिला पुलिस बल (पुरुष) को द्वितीय स्थान एवं जिला पुलिस बल (महिला) को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

परेड प्रतियोगिता (जूनियर वर्ग)

जूनियर वर्ग में एनसीसी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय, बालोद को प्रथम स्थान, एनसीसी ब्लेज एकेडमी, उमरादाह को द्वितीय स्थान तथा गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालोद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

उत्कृष्ट परेड संचालन

उत्कृष्ट परेड संचालन हेतु परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्रीमती रेवती वर्मा एवं परेड टू आईसी एसआई श्री मनीष शेंडे को सम्मानित किया गया।

विभागीय झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

शासन की योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली झांकियों में कृषि विभाग को प्रथम, महिला एवं बाल विकास विभाग को द्वितीय तथा आदिवासी विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ब्लेज एकेडमी, उमरादाह को प्रथम, गुरुकुल विद्यापीठ, बालोद को द्वितीय एवं संस्कार शाला, बालोद को तृतीय स्थान प्रदान किया गया।

