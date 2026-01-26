दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन: मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया ध्वजारोहण, देशभक्ति के रंग में रंगा समारोह….

रायपुर: जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत हर्षाेल्लास, उत्साह एवं देशभक्ति के वातावरण में हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन प्रातः 9 बजे किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान

समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया, जिससे संपूर्ण परिसर देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो गया।

परेड की सलामी एवं मुख्यमंत्री संदेश का वाचन

मुख्य अतिथि श्री यादव ने कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव एवं पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के साथ परेड की सलामी ली। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा उल्लास के प्रतीक गुब्बारे एवं शांति के प्रतीक कबूतर आकाश में छोड़े गए।

हर्ष फायर एवं आकर्षक मार्चपास्ट का प्रदर्शन

परेड में शामिल सशस्त्र बल की टुकड़ियों द्वारा तीन बार हर्ष सूचक फायर किया गया तथा राष्ट्रीय तिरंगे एवं मुख्य अतिथि को राष्ट्रगान की धुन बजाकर सलामी दी गई। मार्चपास्ट में 111वीं वाहिनी सीआरपीएफ, 9वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल (पुरुष एवं महिला), नगर सैनिक दंतेवाड़ा, एनसीसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा, स्काउट हायर सेकेंडरी स्कूल दंतेवाड़ा सहित आस्था विद्या मंदिर जावंगा की बैंड पार्टी द्वारा राष्ट्रधुन पर कदम से कदम मिलाकर आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया गया।

परेड कमांडरों से परिचय एवं स्मृति चिन्ह भेंट

मार्चपास्ट के पश्चात मुख्य अतिथि श्री यादव ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति

समारोह में विधायक श्री चौतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा, वनमंडलाधिकारी श्री रंगानाधा रामाकृष्णा वाय, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, महिलाएं एवं बड़ी संख्या में शालेय छात्र-छात्राएं समारोह में शामिल हुए।