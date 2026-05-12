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सर्वसुविधायुक्त भवन, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए 45 लाख स्वीकृत: उप मुख्यमंत्री अरुण साव…..

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सर्वसुविधायुक्त भवन, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए 45 लाख स्वीकृत: उप मुख्यमंत्री अरुण साव…..

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले के दो नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल 45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिए 24 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिले के डौंडीलोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-11 में रानी दुर्गावती की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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