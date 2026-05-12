छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

बिलासपुर की शिविका पांडेय बनीं राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियन….

Photo of admin adminMay 12, 2026
1 minute read
बिलासपुर की शिविका पांडेय बनीं राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियन….

रायपुर: रायपुर के सरोना स्थित निजी पब्लिक स्कूल के स्केटिंग ग्राउंड में 9 एवं 10 मई 2026 को प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रोलर स्पोर्ट्स रैंकिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर की होनहार खिलाड़ी शिविका पांडेय ने अपनी प्रतिभा और अदम्य साहस का लोहा मनवाते हुए राज्य स्तरीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

चोट को मात देकर हासिल किया स्वर्ण

शिविका ने 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के ट्वॉय इनलाइन स्केट स्पर्धा में हिस्सा लिया। 9 मई को आयोजित 400 मीटर रेस के दौरान वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और घायल अवस्था में ही रेस पूरी कर कांस्य पदक जीता। अगले ही दिन, उसी चोट और दर्द के बावजूद, शिविका ने 200 मीटर रेस में असाधारण प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और अपने आयु वर्ग की ओवरऑल चैंपियन बनीं।

शिविका पांडेय बनीं राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियन

परिचय और परिवार

शिविका पांडेय बिलासपुर के बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल की छठवीं कक्षा की छात्रा हैं और रॉयल स्केटिंग क्लब, बिलासपुर में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। उनकी इस सफलता पर उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। शिविका के माता-पिता चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। डॉ. श्वेता पांडेय आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हैं और डॉ. विद्या भूषण पांडेय (विभागाध्यक्ष – बालरोग विभाग), शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय महाविद्यालय, बिलासपुर में पदस्थ हैं। उल्लेखनीय है कि शिविका स्वयं स्वर्ण प्राशित (आयुर्वेदिक इम्युनिटी बूस्टर प्राप्त) हैं। उनके पिता डॉ. विद्या भूषण पांडेय नियमित रूप से स्वर्ण प्राशन शिविरों का आयोजन कर बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

Photo of admin adminMay 12, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

शिक्षक दिवस पर राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024-25: प्रदेश के 64 शिक्षक होंगे सम्मानित…..

शिक्षक दिवस पर राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024-25: प्रदेश के 64 शिक्षक होंगे सम्मानित…..

September 2, 2025
राइस मिलर्स ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की

राइस मिलर्स ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की

December 16, 2024
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों की नई दिशा : मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों की नई दिशा : मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार

September 4, 2025
गैस कटर से बैंक लूट की कोशिश नाकाम, राहगीरों की सजगता से बची बड़ी वारदात

गैस कटर से बैंक लूट की कोशिश नाकाम, राहगीरों की सजगता से बची बड़ी वारदात

September 1, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button