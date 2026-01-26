छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

कोरबा में राष्ट्रभक्ति का भव्य उत्सव: जिला स्तरीय समारोह में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने किया ध्वजारोहण, शहीदों के परिजन सम्मानित…..

रायपुर: कोरबा जिला मुख्यालय स्थित सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षाेल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेश के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ वासियों के नाम संदेश का वाचन किया।

77वें गणतंत्र दिवस पर सीएसईबी ग्राउंड बना उल्लास और गौरव का साक्षी

इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत का सस्वर गायन किया गया। अनेकता में एकता के प्रतीक स्वरूप आकाश में गुब्बारे छोड़े गए। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिले के शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनकी वीरता और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

77वें गणतंत्र दिवस पर सीएसईबी ग्राउंड बना उल्लास और गौरव का साक्षी

मार्च पास्ट में दिखी अनुशासन और देशभक्ति की झलक

मुख्य कार्यक्रम में परेड कमांडर सुबेदार अनंत राम पैंकरा के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट हुआ। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल (पुरुष एवं महिला), नगर सेना, वन रक्षक, एनसीसी सीनियर डिवीजन, स्काउट एवं गाइड दलों ने भाग लिया। हर्ष फायर के साथ पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन प्रस्तुत की गई।

मार्च पास्ट के प्रोफेशनल वर्ग में जिला पुलिस बल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं वन रक्षक बल द्वितीय और जिला पुलिस बल महिला तृतीय स्थान पर रही। नॉन प्रोफेशनल वर्ग में एनसीसी सीनियर डिवीजन बालक प्रथम, गाइड दल सीनियर द्वितीय और एनसीसी सीनियर डिवीजन बालिका तृतीय स्थान पर रही।

77वें गणतंत्र दिवस पर सीएसईबी ग्राउंड बना उल्लास और गौरव का साक्षी

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

समारोह में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इन प्रस्तुतियों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा को प्रथम पुरस्कार, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को द्वितीय, डीडीएम पब्लिक स्कूल को तृतीय तथा न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल और जैन पब्लिक स्कूल गोढ़ी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

झांकियों में स्वास्थ्य विभाग अव्वल

गणतंत्र दिवस समारोह में 14 शासकीय विभागों की आकर्षक और संदेशपरक झांकियां प्रदर्शित की गईं। इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी को प्रथम, वनमंडल कोरबा को द्वितीय और नगर पालिका निगम कोरबा की झांकी को तृतीय पुरस्कार मिला। झांकियों ने विभागीय योजनाओं और सामाजिक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

103 अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित

मुख्य अतिथि श्री वर्मा द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के 103 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, पुलिस, वन, स्वास्थ्य, राजस्व सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।
कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।
पूरा समारोह देशभक्ति, अनुशासन और जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण बना।

