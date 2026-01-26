छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

जांजगीर-चांपा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस: मंत्री ओ.पी. चौधरी…..

जांजगीर-चांपा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस: मंत्री ओ.पी. चौधरी…..

रायपुर: जांजगीर-चांपा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान, जांजगीर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी

 

इस अवसर पर हर्ष फायर के साथ शांति और उत्साह के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश का वाचन किया। श्री चौधरी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। झांकी एवं परेड प्रतियोगिता में विजेता टीमों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व सांसद श्री गुहाराम अजगले, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद मिरी, नगर पालिका जांजगीर-नैला अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गढ़ेवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यगण, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्य अतिथि ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री ओ.पी. चौधरी ने जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय स्थित कचहरी चौक के शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और वीर शहीदों को नमन किया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी

परेड सीनियर वर्ग में जिला पुलिस बल ने प्रथम, जिला महिला पुलिस बल ने द्वितीय तथा 11वीं बटालियन सीएएफ भारत रक्षित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में एनसीसी ट्रूप नंबर 325 (बालक), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 जांजगीर प्रथम, एनसीसी ट्रूप नंबर 325 (बालिका) द्वितीय एवं एनसीसी ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर तृतीय स्थान पर रहे। महाविद्यालय स्तर पर एनसीसी बालक टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर प्रथम एवं एनसीसी बालिका टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर द्वितीय स्थान पर रहे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनका पब्लिक स्कूल चांपा प्रथम
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए मनका पब्लिक स्कूल चांपा को प्रथम, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी को द्वितीय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ससहा को तृतीय स्थान प्रदान किया गया।

समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विकास की झलक प्रस्तुत करती आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को प्रथम, पुलिस विभाग को द्वितीय तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

