छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात….

Photo of admin adminFebruary 9, 2026
2 minutes read
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात….

रायपुर: कोरबा नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने रविवार को मुड़ापार, हेलीपेड में मथुरा माली मरार पटेल समाज को 10 लाख की लागत से बने सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन की सौगात दी। कार्यक्रम में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने समाज के पदाधिकारियों के साथ मां शाकम्भरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और शहर की खुशहाली की कामना की।नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि सभी समाज की आर्थिक उत्थान और प्रगति के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार सभी समाज के साथ खड़ी है और उनके उत्थान और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। कोरबा विधानसभा में भी सभी समाज की मांग अनुरूप विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मथुरा माली मरार पटेल समाज का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, समाज की सेवा करने का मुझे यह सौभाग्य मिला है। समाज की मांग पर प्रभारी मंत्री मद से 10 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया गया है, आज भवन समाज को समर्पित किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ वार्ड क्रमांक 55 सुमेधा नागिन भाटा में समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 10 लाख की स्वीकृति दी गई है, जल्द ही भवन पूर्ण हो जाएगा।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात

मथुरा माली मरार पटेल समाज  के समाज के सभी प्रमुख जनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि पटेल समाज एक संगठित और सशक्त समाज है।  समाज  एक सशक्त और संगठित समाज की अवधारणा को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। पटेल समाज एक मेहनतकश समाज है। कड़ी मेहनत कर धरती को हरा भरा बनाने का कार्य मरार समाज करता है। उन्होंने कहा कि समाज आज खेती किसानी, सब्जी-भाजी के उत्पादन के साथ- साथ हर क्षेत्र में काफी आगे है।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात

इस अवसर पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर, एमआइसी सदस्य श्रीमती धन कुमारी गर्ग, पार्षद ईश्वर पटेल, पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन, पार्षद श्री मुकुंद कंवर, कोरबा मंडल अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा, श्री रामकृष्ण साहू, श्रीमती स्मिता सिंह, श्रीमती पूर्णिमा पासवान, श्री नवनीत शुक्ला, श्री सुकेश दलाल, श्रीमती संगीता साहू, श्री अनुज यादव व समाज के प्रमुख, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की नेतृत्व में कोरबा शहर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। शहर के वार्ड, बस्तियों के मूलभूत विकास कार्य की बात हो, या फिर बड़े निर्माण कार्यों की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण सभी समाज को उनके मांग अनुरूप विकास कार्यों की सौगात देने की बात हो। सभी कार्यों के लिए   शासन से राशि की स्वीकृति भी ला रहे हैं, विकास कार्यों को शुरू कर पूर्ण कर सौगात भी दे रहे हैं।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की सौगात

समाज ने किया मंत्री और महापौर का अभिनंदन

इस सौगात पर समाज के अध्यक्ष श् श्री आर डी पटेल, श्री महादेव पटेल, श्री लक्ष्मण पटेल, उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी पटेल, श्रीमती संध्या पटेल, श्रीमती संगीता पटेल, श्री राम अवतार पटेल, श्री चंद्र लाल पटेल, श्री गोविंद पटेल, श्री संतोषी पटेल, श्री राजाराम पटेल के साथ-साथ अधिक संख्या में समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत का आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया।

Photo of admin adminFebruary 9, 2026
2 minutes read
Photo of admin

admin

Related Articles

शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण : महिला आरक्षक का डिप्टी कलेक्टर पर गंभीर आरोप

शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण : महिला आरक्षक का डिप्टी कलेक्टर पर गंभीर आरोप

August 18, 2025
’प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनी किसानों की ताकत’….

’प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनी किसानों की ताकत’….

August 5, 2025

टमाटर चोरी करने पहुंचे पिता-पुत्र की करंट लगने से दर्दनाक मौत

August 25, 2025
जश्नें ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है?

जश्नें ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है?

September 4, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button