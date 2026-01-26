छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

कबीरधाम में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया 77 वां गणतंत्र दिवस: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन……

रायपुर: कबीरधाम जिले में 77 वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने जिला मुख्यालय कवर्धा के आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया तथा शांति और उमंग के प्रतीक रंगबिरंगे गुब्बारे आसमान में छोडे़।

समारोह में “वंदे मातरम” रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के स्कूली बच्चों ने देश भक्ति, लोक गीतों और लोक परंपराओं पर शानदार प्रस्तुति दी। शासकीय योजनाओं पर आधारित झांकिया निकाली गई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कबीरधाम जिले के शहीद जवान श्री नरेन्द्र शर्मा के भतीजे श्री ललित शर्मा, शहीद आरक्षक श्री चंद्र सिंह मेरावी की पुत्री कुमारी संगीता मेरावी को शॉल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया।

संयुक्त परेड में विभिन्न टुकड़ियों ने देश भक्ति की धुन पर कतारबद्ध होकर सधे हुए कदमों में आकर्षक मार्च पास्ट किया। सशस्त्र प्लाटून जिला पुलिस बल, नगर सेना के जवानों ने हर्ष फायर किया। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा देश भक्ति पूर्ण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे पहला स्थान कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोड़ला, दूसरा स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्री मैट्रिक छात्रावास कवर्धा और तीसरा स्थान गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा रहा। आकर्षक मार्च पास्ट में सिनियर डिविजन प्लाटून में . जिला पुलिस बल (महिला) को पहला 17वीं वाहिनी छसबल को दूसरा एवं नगर सेना प्लाटून को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

योजनाओं पर आधारित झांकी में प्रथम स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरे स्थान पर आदिम जाति कल्याण विभाग एवं तीसरे स्थान पर जिला पंचायत कबीरधाम को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सभापति श्री रामकुमार भट्ट, सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

