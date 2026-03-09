पीएम जनमन आवास से जुगरी बैगा के पक्के आशियाने का सपना हुआ पूरा, प्रधानमंत्री जनमन योजना ने बैगा समुदाय को जोड़ा मुख्य धारा से, 4573 बैगा परिवारों ने गृह प्रवेश कर मनाई पक्के आवास की खुशियां….

रायपुर: विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासन के सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए मुख्य धारा से जोड़ने की पहल का सीधा लाभ कबीरधाम जिले में निवासरत बैगा समुदाय के लोगों को मिल रहा है। जिले के पंडरिया विकासखंड में ग्राम गांगपुर है। जहां बैगा समुदाय की श्रीमती जुगरी बाई बैगा रहती है। उनका अपने परिवार के लिए एक पक्के आशियाने का सपना था, जो अब पीएम जनमन योजना से पूरा हो गया है। जुगरी बैगा ने आवास पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। वर्ष 2023-24 में आवास की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पात्रता में नाम दर्ज किया गया। आवास के लिए पात्र होने पर जिला प्रशासन द्वारा अविलंब आवास के लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त की राशि रूपये 40 हजार सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी से जमा किया गया, जिससे पक्का आवास बनाने का काम शुरू हो गया।

रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन पर आवास का निर्माण कार्य आगे बढ़ता गया। आवास की प्रगति पर द्वितीय किश्त की राशि 60 हजार रुपए, तृतीय किश्त की राशि 80 हजार रुपए एवं चतुर्थ किश्त की राशि 20 हजार रुपए हितग्राही को उनके बैंक खाता में ऑनलाईन डीबीटी से जारी कर दी गई। देखते ही देखते सपनों का घर बनकर तैयार हो गया।

जुगरी बाई बैगा ने बताया कि अपने पक्के आवास के निर्माण कार्य मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 95 दिवस का रोजगार मिला और उसका मजदूरी भुगतान 24 हजार 795 रुपए अलग से अतिरिक्त लाभ के रूप में मिला गया। जुगरी आगे बताती है कि पहले इनका 7 सदस्य परिवार कच्चे झोपड़ीनुमा मकान में निवास करते थे। अपने परिवार का भरण-पोषण मजदूरी कार्य कर जीवन चलाती थी ऐसे में पक्का आवास बनाना बहुत कठिन था। मौसम के अनुसार अनेक परेशानियां विशेष कर बरसात के दिनों में बहुत होती थी। ऐसे में पक्का आवास मिलने से अब सारी समस्या दूर हो गई है।

मेरी समस्याओं का हुआ स्थायी समाधान- जुगरी बाई बैगा

अपने बीते दिनों के संघर्षों को याद करते हुए जुगरी बाई ने कहती है कि अब जीवन मे चिंता की बात नहीं रही। मेरे पास अपना पक्का आवास है। प्रधानमंत्री जनमन आवास मेरे लिये सिर्फ मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और जीवन में नए आत्मविश्वास का आधार बन चुका है और यह बहुत सी परेशानियों का स्थायी समाधान भी है। जुगरी बाई बैगा कहती है कि मुझे आवास के साथ-साथ शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजना जैसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गैस-चूल्हा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय, नल-जल योजना से पीने के पानी की व्यवस्था, सौभाग्य योजना से बिजली, महतारी वंदन योजना से 1000 रूपये प्रति महीना मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क मिल रहा है एवं सस्ते खाद्यान्न का स्रोत राशन कार्ड से लाभ भी मेरे परिवार को मिल रहा है।

निरंतर प्रयास के सुखद परिणाम, हजारों बैगा परिवारों को मिला अपना जनमन आवास- कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा

प्रधानमंत्री जनमन आवास के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा बताते हैं कि हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिले इसके लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। मैदानी कर्मचारी प्रतिदिन अपने क्षेत्र का भ्रमण कर आवास निर्माण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर जिले के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि चैपाल के माध्यम से वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। दूरस्थ अंचलों में कार्य की गुणवत्ता एवं समय पर भुगतान के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। निरंतर प्रयास के सुखद परिणाम अब मिलने लगे है जिसमें हजारों परिवार अपने नए आवास का निर्माण पूरा कर गृह प्रवेश कर लिए हैं।

अब तक 4573 बैगा परिवारों को मिल गया अपना पक्का आवास- सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना पर चर्चा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जिले में 9625 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के विरूद्ध 9370 हितग्राहियों को प्रथम किश्त, 8199 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त, 6012 हितग्राहियों को तृतीय किश्त एवं 4199 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त की राशि प्रदाय की जा चुकी है। अब तक 4573 पक्के और सुन्दर आवास पूरे हो चुके है और इसमें बैगा समुदाय के लोग अपने परिवार के साथ खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।