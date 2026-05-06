छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

सुशासन तिहार -2026 : उदयपुर जनसमस्या निवारण शिविर में उमड़ा जनसैलाब, मंत्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों को सौंपी खुशहाली की सौगात….

Photo of admin adminMay 6, 2026
1 minute read
सुशासन तिहार -2026 : उदयपुर जनसमस्या निवारण शिविर में उमड़ा जनसैलाब, मंत्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों को सौंपी खुशहाली की सौगात….

​रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ में सुशासन तिहार के अंतर्गत विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों को सौंपी खुशहाली की सौगात

शिविर की बड़ी उपलब्धियां 

उदयपुर विकासखंड में प्रशासन की सक्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड समय में निपटारा किया गया। पंचायत वार प्राप्त कुल 4740 आवेदनों का तय समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया गया। शिविर स्थल पर ही तत्काल 37 आधार कार्ड, 33 आयुष्मान कार्ड और 25 श्रम कार्ड बनाकर सौंपे गए। मौके पर प्राप्त 312 नए आवेदनों को भी समयबद्ध निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों को सौंपी खुशहाली की सौगात

अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा न्याय और अधिकार

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अपने हाथों से पात्र ग्रामीणों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी प्रकार पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र, कृषि सशक्तीकरण के लिए अन्नदाताओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), ग्रामीणों को बेहतर इलाज की सुविधा हेतु आयुष्मान कार्ड जैसे स्वास्थ्य कवच का वितरण किया।

प्रशासन अब आपके द्वार पर-मंत्री श्री राजेश अग्रवाल

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा स्पष्ट है, कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो।सुशासन तिहार जनता और सरकार के बीच भरोसे का सेतु है। यह अभियान लगातार 40 दिनों तक चलेगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं चलकर उसके पास आए।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों को सौंपी खुशहाली की सौगात

विभागीय स्टॉलों पर उमड़ी भीड़

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 32 स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न पंचायतों के सरपंचों सहित अपर कलेक्टर, एसडीएम और जनपद सीईओ जैसे उच्चाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मौके पर ही समस्याओं के निपटारे में सहयोग किया।

Photo of admin adminMay 6, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

केंद्रीय बजट 2026-27 समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े….

केंद्रीय बजट 2026-27 समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े….

February 1, 2026
बीजापुर के अंकित की यूपीएससी में सफलता पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर दी बधाई….

बीजापुर के अंकित की यूपीएससी में सफलता पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर दी बधाई….

March 7, 2026
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी…

महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी…

September 1, 2025
देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर कोरबा में ‘यूनिटी मार्च’ का भव्य आयोजन…

देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर कोरबा में ‘यूनिटी मार्च’ का भव्य आयोजन…

November 14, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button