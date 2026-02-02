रांची नगर निगम चुनाव: नामांकन के लिए अब सिर्फ 72 घंटे! आज कचहरी रोड पर दिखेगा ‘शक्ति प्रदर्शन’, समर्थकों का रेला और ट्रैफिक जाम की चेतावनी

रांची में Ranchi Nagar Nigam Election के तहत नगर निगम चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में अब तेजी आने की उम्मीद है। चुनाव के लिए केवल तीन दिन शेष हैं और नामांकन 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक ही दाखिल किया जा सकेगा। सोमवार, 2 फरवरी को ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ समाहरणालय परिसर में उमड़ सकती है।

ज्योतिष के अनुसार 2 फरवरी को फाल्गुन कृष्णपक्ष प्रतिपदा है। सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक आयुष्मान योग रहेगा, इसके बाद पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के कारण अधिकतर प्रत्याशियों ने पूजा-अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है।

समाहरणालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू है, जिसके तहत प्रत्याशी केवल चार समर्थकों के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। बावजूद इसके, कचहरी रोड पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जाम लगने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष तैयारियां की हैं, लेकिन भीड़ के कारण अव्यवस्था होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अब तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अंतिम दिनों में इस पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्रत्याशी अंतिम समय तक इंतजार कर रहे हैं और यह देखना रोचक होगा कि मेयर पद पर किसका दांव आगे बढ़ता है।