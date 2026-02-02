पलामू शर्मसार! पिता की मौत का बदला लेने के लिए पड़ोसी ने उजाड़ दिया हँसता-खेलता परिवार, 3 की हत्या से कांपा झारखंड

पलामू : जिले के पांकी थाना क्षेत्र में Panki Palamu News के अनुसार अंधविश्वास ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। आसेहार पंचायत के पुरानीबथान गांव में रविवार सुबह एक ही घर के तीन सदस्यों को धारदार हथियार से निर्मम रूप से मार दिया गया। इस घटना में परिवार की 15 वर्षीय बेटी ममता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई।

मृतकों की पहचान विजय भुइयां (50), उनकी पत्नी कलिया देवी (45) और पुत्र छोटू भुइयां (20) के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव के ही महेशी भुइयां की शनिवार रात बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। इसके बाद उनके बेटों रविंद्र और प्रमोद ने पिता की मौत का दोष विजय भुइयां के परिवार पर “ओझा गुनी” होने का आरोप लगाते हुए बदले में हमला कर दिया।

सौभाग्य से परिवार की अन्य सदस्य और बच्चे सुरक्षित रहे। विजय के बड़े बेटे पवन भुइयां पुणे में और मंझले बेटे श्रवण भुइयां कर्नाटक में काम करते हैं। पवन अपनी पत्नी नीतू देवी और बच्चों के साथ घर से कुछ दूरी पर अलग मकान में रहते हैं। हमले के समय नीतू देवी वहीं थीं, और हत्यारों ने उन्हें अलग मकान होने की वजह से छोड़ दिया।

घायल ममता और छोटू भुइयां आसेहार हाई स्कूल के छात्र थे और दो दिन बाद मैट्रिक परीक्षा देने वाले थे। हमले के बाद ममता को पहले झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह घटना Panki Palamu News में अंधविश्वास के घातक परिणामों का दर्दनाक उदाहरण पेश करती है।