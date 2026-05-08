राज्यपाल रमेन डेका ने गोद ग्राम सोनपुरी के समग्र विकास के लिए दिए आवश्यक निर्देश…..

रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में उनके गोद ग्राम सोनपुरी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के प्रभारी बिसेसर दास साहू ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने ग्राम सोनपुरी में संचालित विकास कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी राज्यपाल को दी।

भेंट के दौरान श्री साहू ने ग्राम में रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चलाए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों, स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों तथा ग्रामीणों के हित में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।

राज्यपाल श्री डेका ने ग्राम के समग्र विकास पर विशेष जोर देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्यपाल ने ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी बल दिया।