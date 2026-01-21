छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

25 जनवरी को मनाया जाएगा 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस: “मेरा भारत, मेरा वोट” थीम पर होंगे विविध कार्यक्रम……

Photo of admin adminJanuary 21, 2026
1 minute read
25 जनवरी को मनाया जाएगा 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस: “मेरा भारत, मेरा वोट” थीम पर होंगे विविध कार्यक्रम……

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters’ Day) पूरे उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम “मेरा भारत, मेरा वोट” निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को सशक्त बनाते हुए नागरिकों, विशेषकर युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा परिपत्र जारी कर दी गई है।

जारी परिपत्र के अनुसार 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर प्रदेश के सभी स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित थीम पर वाद-विवाद, चर्चा तथा चित्रकला, पेंटिंग, निबंध लेखन, नाटक, गीत जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के समस्त विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) तथा जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मतदाता प्रतिज्ञा ली जाएगी। यह प्रतिज्ञा 25 जनवरी 2026 को प्रातः 11:00 बजे अथवा यथोचित समय पर आयोजित की जाएगी।

इसके साथ ही सभी शासकीय व सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में भारत निर्वाचन आयोग के लोगो, जो मतदान के महत्व की पुष्टि करता है का उपयोग आधिकारिक वेबसाइटों में भी किया जाएगा ।साथ ही, राज्यभर में आयोजित सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, जहां संभव हो, #NVD2026 हैशटैग के साथ संबंधित शासकीय सोशल मीडिया हैंडल अथवा वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

Photo of admin adminJanuary 21, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तोंगपाल में 16 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तोंगपाल में 16 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

May 30, 2025
अब जान जोखिम में डालकर नहीं करना पड़ेगा नदी पार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….

अब जान जोखिम में डालकर नहीं करना पड़ेगा नदी पार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….

September 5, 2025
महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी…

महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी…

September 1, 2025
उद्योग मंत्री देवांगन 20 दिसंबर को कोरबा में 2.70 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का करेंगे लोकर्पण एवं भूमिपूजन….

उद्योग मंत्री देवांगन 20 दिसंबर को कोरबा में 2.70 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का करेंगे लोकर्पण एवं भूमिपूजन….

December 19, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button