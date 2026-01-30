भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की पहली राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी ने रचा इतिहास: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नेतृत्व और राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल के मार्गदर्शन में हुआ भव्य आयोजन…..

रायपुर: भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। संगठन की पहली राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी, जो 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई। अत्यंत भव्य, अनुशासित एवं ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुई। इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने छत्तीसगढ़ के माननीय शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल (सेवानिवृत्त आई ए एस) के प्रेरणादायी मार्गदर्शन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

दूरदर्शी नेतृत्व से साकार हुआ राष्ट्रीय स्वप्न

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली से जारी वक्तव्य में राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के सशक्त नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और निरंतर सहयोग के कारण यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन सीमित समय और अनेक चुनौतियों के बावजूद अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। यह जंबूरी न केवल एक कार्यक्रम थी, बल्कि युवा नेतृत्व, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रीय एकता का जीवंत उत्सव बन गई।

युवाओं की सुरक्षा, सुविधा और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

जंबूरी के आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं तथा आवासीय व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स, मजबूत आधारभूत संरचना और प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के कारण देशभर से आए हजारों रोवर और रेंजरों को एक सुरक्षित, अनुशासित और प्रेरणादायक वातावरण प्राप्त हुआ। हर छोटी से छोटी आवश्यकता पर भी सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया गया, जो आयोजन की उत्कृष्ट योजना और क्रियान्वयन को दर्शाता है।

स्काउटिंग आंदोलन के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर

यह पहली राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुई है। इस आयोजन ने न केवल भविष्य की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जंबूरियों के लिए नए मानक स्थापित किए हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी को नेतृत्व, सेवा, अनुशासन और राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त मंच भी प्रदान किया है।

राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल का वक्तव्य

राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल (सेवानिवृत्त आई ए एस) ने अपने संदेश में कहा कि यह जंबूरी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 70 लाख से अधिक सदस्यों के सामूहिक प्रयास, विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने स्काउटिंग समुदाय को और अधिक संगठित, सशक्त और प्रेरित किया है तथा यह भविष्य में और भी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामूहिक प्रयासों को मिली सराहना

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने इस अवसर पर बालोद जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तथा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और वॉलंटियर्स के समर्पण, अनुशासन और टीमवर्क की विशेष रूप से सराहना की। इनके अथक प्रयासों के बिना इस विशाल आयोजन की सफलता संभव नहीं थी।

प्रेरणादायी स्मृतियाँ और उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम

संगठन ने विश्वास व्यक्त किया कि पहली राष्ट्रीय रोवर–रेंजर जंबूरी की प्रेरणादायी स्मृतियाँ आने वाले वर्षों तक युवाओं को सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। यह आयोजन निश्चय ही भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के भविष्य के लिए एक सशक्त लॉन्चपैड सिद्ध होगा।