शिविर में ही समस्या का निराकरण हो जाना एक बड़ी उपलब्धि – मंत्री लखनलाल देवांगन….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में जिलो में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस कड़ी में 1 मई से ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कोरबा नगर निगम क्षेत्र के शहरी वार्डों की समस्याओं के समाधान हेतु जनसमस्या निवारण शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि, कोरबा के विधायक एवं प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया।

नगर पालिक निगम अंतर्गत जोन कार्यालय, पानी टंकी वार्ड में 1 से 10 वार्डों के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में होगा। इस तिहार के सफल आयोजन हेतु मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनकी पहल से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि इस शिविर में समस्याओं का आसानी से निराकरण हो पाता है क्योंकि सभी विभागीय अधिकारी मौके पर ही उपस्थित रहते हैं। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार में केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बीहड़ एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनका त्वरित निराकरण भी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव और शहर की समस्याएँ भिन्न होती हैं, ऐसे में शिविर में किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण होना एक बड़ी उपलब्धि है।

मंत्री श्री देवांगन ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से राज्य की जनता को व्यापक लाभ प्राप्त हो रहा है और राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि किसी वार्ड में शत-प्रतिशत सूर्यघर स्थापना होने पर उस वार्ड को विकास कार्यों हेतु एक करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के डामरीकरण की स्वीकृति की जानकारी देते हुए बताया कि इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने सुनालिया मार्ग के अंडरब्रिज निर्माण कार्य के जल्द आरंभ होने तथा शहर के प्रमुख बाजारों में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने की बात भी कही। मंत्री श्री देवांगन ने नागरिकों से सुशासन तिहार का लाभ लेने और योजनाओं से लाभान्वित होने की अपील की।

महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि यह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की महत्वपूर्ण योजना है। हम सभी इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वार्ड की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए आम नागरिकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की।

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सुशासन तिहार की मंशा बताते हुए कहा कि प्राप्त सभी शिकायतों और मांगों को सूचीबद्ध कर उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करते हुए समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा की जानकारी देते हुए कहा कि नागरिक अपने आवेदन इस माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का निराकरण समय-सीमा के भीतर होगा और विलंब होने पर संबंधित अधिकारी पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

उन्होंने जिले में खनिज न्यास संस्थान द्वारा शिकायतों के निराकरण हेतु जारी टोल-फ्री नंबर, सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर तथा शीघ्र प्रारंभ हो रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। कलेक्टर ने नागरिकों को मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की जानकारी देते हुए अधिक बिल होने पर इसका लाभ उठाने और सरचार्ज में छूट प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत घरों में सोलर ऊर्जा लगाने से अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शिविर में निःसंकोच आवेदन देने की अपील की।

पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने सभी की सहभागिता से कोरबा को स्वच्छ, बेहतर और सुरक्षित बनाने की बात कही। उन्होंने मोबाइल गुम होने पर पुलिस को सूचित कर सीईआईआर पोर्टल में जानकारी दर्ज कराने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु पुलिस को सूचना देने, छेड़छाड़ आदि की घटनाओं पर तत्काल शिकायत करने, घर से बाहर जाने पर पड़ोसियों को सूचित करने और सीसीटीवी लगाने की अपील की। निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय ने शिविर के आयोजन की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

जनसमस्या निवारण शिविर में हितग्राहियों को पीएम आवास शहरी के अंतर्गत आवास की चाबी, भवन अनुज्ञा स्वीकृति, नवीन राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन तथा ट्रायसिकल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।