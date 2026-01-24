गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन कवर्धा में 9 बजे से: वाणिज्य उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन करेंगे कवर्धा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण…

छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

रायपुर: कबीरधाम जिले के मुख्यालय कवर्धा में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर कालेज कवर्धा में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा।

गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी 2026 को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं सलामी, परेड का निरीक्षण, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, शहीद परिवार का सम्मान तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी का सम्मान किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं विभिन्न विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शन किया जाएगा।

