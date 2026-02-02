रांची वेदर अपडेट: फरवरी के अंत तक छूटेगा पसीना! बारिश और बढ़ते पारे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया नया चार्ट

रांची में लोगों को कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिल गई है। Ranchi Weather Update के अनुसार, बीते कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रहती है, लेकिन दोपहर के समय मौसम सुहावना महसूस हो रहा है।

मौसम विभाग ने बताया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2 फरवरी से आसमान में बादल छाने लगेंगे, और 3 व 4 फरवरी को इसका असर और अधिक दिखेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3–4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। बादलों के छंटने के बाद 5 फरवरी से हल्की गिरावट आएगी, लेकिन ठंड का असर अब ज्यादा महसूस नहीं होगा।

15 फरवरी के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह और शाम की ठंड से राहत मिलेगी और दिन के समय गर्मी का अहसास होगा। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में तापमान लगातार बढ़ने लगेगा। वहीं, 20 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है, जिससे रांची और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी में कई बार अधिकतम तापमान 32–34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस साल भी फरवरी में गर्मी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं, जबकि बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहने की संभावना है।