जल जीवन मिशन से हर घर नल-जल का सपना साकार….

रायपुर: शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से मुंगेली जिले में “हर घर नल से शुद्ध जल” उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। जिले के सभी 674 ग्रामों में घर-घर शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए तेजी से कार्य कराए जा रहे है। अब तक जिले के एक लाख 48 हजार 875 परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण जीवन में सुखद बदलाव आया है।

योजना के अंतर्गत अब तक 236 ग्रामों को “हर घर जल” ग्राम घोषित कर संबंधित ग्राम पंचायतों को योजनाओं का विधिवत हस्तांतरण किया जा चुका है। शेष ग्रामों में भी कार्य अंतिम चरण में है तथा उन्हें शीघ्र “हर घर जल” घोषित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। विकासखंड मुंगेली अंतर्गत 126 ग्राम पंचायतों के 263 ग्रामों हेतु स्वीकृत योजनाओं में से 100 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 94 ग्रामों में हर घर जल का कार्य संपन्न कर योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत 215 उच्च स्तरीय जलागारों में से 141 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिले के ग्राम सेतगंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। ग्राम विचापुर एवं शुक्लामाठा में टेस्टिंग उपरांत आंशिक जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। ग्राम नागपहरी एवं मुढ़ापार में योजना पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी है। ग्राम बिजातराई में कार्य प्रगतिरत है, जबकि ग्राम तरकपुर में परीक्षण एवं आवश्यक सुधार कार्य जारी है। ग्राम कंचनपुर में सोलर पैनल चोरी की घटना से बाधित जल प्रदाय को फिर से बहाल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।