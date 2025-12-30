स्वच्छ रसोई, स्वस्थ परिवार: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का असर : मुंगेली के पूनम और बबीता को मिला गैस कनेक्शन, धुएँ से मिली मुक्ति….

रायपुर: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बनती जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली नगर पालिका के अंतर्गत बशीर खान वार्ड की दो जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला, जिससे उनके परिवार के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

बशीर खान वार्ड, मुंगेली निवासी श्रीमती पूनम चक्रवर्ती को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा एवं भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया गया। इससे पहले पूनम चक्रवर्ती लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थीं। घर के भीतर धुएँ का भारी गुबार भर जाता था, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती थीं। साथ ही, लकड़ी इकट्ठा करने और चूल्हे पर खाना पकाने में अत्यधिक समय लग जाता था, जिससे समय पर भोजन भी नहीं बन पाता था। अब गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनके घर में धुएँ से पूरी तरह राहत मिल गई है। समय की बचत हो रही है और परिवार को समय पर स्वच्छ व सुरक्षित भोजन मिल पा रहा है। तीन सदस्यीय परिवार की गृहिणी पूनम चक्रवर्ती ने इस योजना को अपने जीवन के लिए वरदान बताया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया ।

बबीता कुम्हार को भी मिली राहत

इसी वार्ड की एक अन्य लाभार्थी श्रीमती बबीता कुम्हार को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा व भरा सिलेंडर प्रदान किया गया। बबीता कुम्हार के चार सदस्यीय परिवार में पहले लकड़ी-कंडे से खाना बनाया जाता था, जिससे घर में धुआँ भर जाता था और बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अब गैस सुविधा मिलने से भोजन जल्दी और सुरक्षित तरीके से तैयार हो रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि परिवार की दिनचर्या भी सुचारू रूप से चल सकेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को धुएँ से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है। इस योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, समय की बचत हो रही है और जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो शासन की जनकल्याणकारी सोच को साकार करता है। दोनों लाभार्थियों ने एक स्वर में कहा कि उज्ज्वला योजना ने उनके घर की रसोई ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी है, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया।