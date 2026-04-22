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जल जीवन मिशन से बदली तस्वीर, हर घर तक पहुंचा शुद्ध पानी….

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जल जीवन मिशन से बदली तस्वीर, हर घर तक पहुंचा शुद्ध पानी….

रायपुर: मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत बरौता अंतर्गत ग्राम धनौली में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है। “हर घर नल से जल” योजना के तहत अब गांव के प्रत्येक घर तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है।

हर घर तक पहुंचा शुद्ध पानी

पूर्व में ग्राम धनौली के ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। महिलाएं और बच्चे दूर-दराज के जल स्रोतोंकृकुओं, तालाबों और हैंडपंपोंकृसे पानी लाने में घंटों समय और श्रम लगाते थे। विशेषकर गर्मी के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती थी।
वर्तमान में योजना के सफल क्रियान्वयन से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जिससे उनके दैनिक जीवन में सहजता आई है। इस परिवर्तन का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला है, जो अब अपने समय का उपयोग परिवार और अन्य उत्पादक कार्यों में कर पा रही हैं।

हर घर तक पहुंचा शुद्ध पानी

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में कमी आई है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों ने इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन ने गांव की तस्वीर बदल दी है और अब स्वच्छ पानी की उपलब्धता ने जीवन को सरल और सुरक्षित बना दिया है।

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