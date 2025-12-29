छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

राज्यपाल रमेन डेका से उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सौजन्य भेंट की….

रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सौजन्य भेंट की।

