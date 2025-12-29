राज्यपाल रमेन डेका से उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सौजन्य भेंट की….

\u0930\u093e\u092f\u092a\u0941\u0930: \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u092a\u093e\u0932 \u0936\u094d\u0930\u0940 \u0930\u092e\u0947\u0928 \u0921\u0947\u0915\u093e \u0938\u0947 \u0906\u091c \u0932\u094b\u0915\u092d\u0935\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0935 \u090f\u0935\u0902 \u0906\u092a\u0926\u093e \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928, \u092a\u0941\u0928\u0930\u094d\u0935\u093e\u0938, \u0909\u091a\u094d\u091a \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0936\u094d\u0930\u0940 \u091f\u0902\u0915\u0930\u093e\u092e \u0935\u0930\u094d\u092e\u093e \u0928\u0947 \u0938\u094c\u091c\u0928\u094d\u092f \u092d\u0947\u0902\u091f \u0915\u0940\u0964