प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली जिंदगी, कच्चे घर से पक्के मकान तक पहुंचा सपना, टीन और खपरे के घर से अब सुरक्षित पक्के आवास में रह रहा परिवार…

रायपुर: राज्य में संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।

जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत किरारी निवासी श्री बिहारी केंवट इसका जीवंत उदाहरण हैं। वे लंबे समय तक टीन और खपरे से बने कच्चे घर में निवास कर रहे थे। बरसात के दिनों में घर टपकने से परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और सीमित आय के कारण वे घर की मरम्मत तक नहीं करा पाते थे।

वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उनका आवास स्वीकृत हुआ और उन्हें 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने अपने पुराने कच्चे घर के स्थान पर पक्का मकान का निर्माण कराया। अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अन्य शासकीय योजनाओं का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने से अब घर में धुएं से मुक्ति मिल गई है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण से परिवार को स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री बिहारी केंवट कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी योजनाओं ने उनके जैसे गरीब परिवारों के जीवन में नया उजाला लाया है और पक्के घर का सपना पूरा किया है। उन्होंने इसके लिए शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।