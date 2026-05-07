स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं…..

रायपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल आज एमसीबी जिले के जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत मझौली में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आमजनों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं उचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

शिविर के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबी, वन अधिकार पट्टा एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘सुशासन तिहार’ शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। शासन की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे तथा उन्होंने विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से प्रशासन को अवगत कराया।