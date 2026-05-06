छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

सुशासन तिहार 2026: 07 मई को नन्हेसर, सिमड़ा और बनगांव में लगेंगे शिविर, 43 गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा समस्याओं के त्वरित समाधान का लाभ….

Photo of admin adminMay 6, 2026
1 minute read
सुशासन तिहार 2026: 07 मई को नन्हेसर, सिमड़ा और बनगांव में लगेंगे शिविर, 43 गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा समस्याओं के त्वरित समाधान का लाभ….

​रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में “सुशासन तिहार 2026” के तहत विभिन्न जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में 07 मई 2026 को जशपुर जिले के बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नन्हेसर, दुलदुला जनपद के ग्राम सिमड़ा तथा फरसाबहार जनपद के ग्राम बनगांव में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन तीनों शिविरों में आसपास के कुल 43 गांवों के ग्रामीण शामिल होकर अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत कर सकेंगे।

नन्हेसर शिविर में नन्हेसर, चम्पा, ईचोली, बेडेकोना, फुलझर, बेडार, उकई, कोदोपारा, चलनी, मरंगी, एकम्बा, छिछली, डुमरकोना एवं हर्राडीपा के ग्रामीण भाग लेंगे। वहीं सिमड़ा शिविर में सिमड़ा, केंदापानी, मयूरचुन्दी, गटटीबुड़ा, गोडअम्बा, चटकपुर, सिरिमकेला, सपधरा, करडेगा, मकरीबंधा, डोभ, चराईडांड, भूसडीटोली, खटंगा एवं बासुदेवपुर के ग्रामीण शामिल होंगे। इसी प्रकार बनगांव शिविर में बनगांव, धौरासांड, हेटघींचा, खुटगांव, फरसाबहार, तुबा, पण्डरीपानी, बोखी, कन्दईबहार, पगुराबहार, भगोरा, मेण्डरबहार, सहसपुर एवं सीमाबारी के ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।

सुशासन तिहार के अंतर्गत नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल प्रशासन को आमजन के और अधिक निकट लाने के साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने शिविरों के सफल संचालन हेतु नोडल एवं विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के निर्धारित शिविर में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

Photo of admin adminMay 6, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

कांग्रेस में चुनावी नेतृत्व को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान: एकजुट होकर लड़ेंगे 2028 का चुनाव

September 9, 2025
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से अमरौड़ी को मिली 41.65 लाख रूपयों की सौगात…

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से अमरौड़ी को मिली 41.65 लाख रूपयों की सौगात…

November 10, 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरलता और आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप ने रेलयात्रियों का जीता दिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरलता और आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप ने रेलयात्रियों का जीता दिल

November 25, 2024
उपमुख्यमंत्री ने 4.08 करोड़ रूपए की लागत के सकरी नदी तटबंध निर्माण का किया भूमिपूजन….

उपमुख्यमंत्री ने 4.08 करोड़ रूपए की लागत के सकरी नदी तटबंध निर्माण का किया भूमिपूजन….

March 27, 2026
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button