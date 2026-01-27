छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक….

Photo of admin adminJanuary 27, 2026
1 minute read
राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक….

रायपुर: भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के बस्तर (जगदलपुर) में बस्तर पंडुम के शुभारंभ के अवसर पर 7 फरवरी 2026 के प्रस्तावित प्रवास पर विविध तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने राष्ट्रपति महोदया के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए है।

राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर कलेक्टर से की जा रही तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसी तरह से मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर से भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनसम्पर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

Photo of admin adminJanuary 27, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मेकाहारा में प्रसूताओं की बदतर हालत: एक ही बेड पर दो मरीज, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

October 30, 2025
नाले में मिली युवक की लाश: हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

नाले में मिली युवक की लाश: हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

November 17, 2025
हरेली तिहार पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सजी अनोखी थाली: मुख्यमंत्री निवास में अतिथियों का पारंपरिक स्वाद से हुआ स्वागत….

हरेली तिहार पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सजी अनोखी थाली: मुख्यमंत्री निवास में अतिथियों का पारंपरिक स्वाद से हुआ स्वागत….

July 24, 2025
रायपुर : खरगा की पूनम की मुस्कान में झलकता सुनहरे भविष्य का सपना, युक्तियुक्तकरण से बदला छोटे से गाँव का शैक्षिक परिदृश्य

रायपुर : खरगा की पूनम की मुस्कान में झलकता सुनहरे भविष्य का सपना, युक्तियुक्तकरण से बदला छोटे से गाँव का शैक्षिक परिदृश्य

August 9, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button