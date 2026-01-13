नवा रायपुर में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण के संबध में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित….

रायपुर: नवा रायपुर के सेक्टर-23 माना-तूता में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी एंड कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मुंबई की ईगल स्टूडियोज़ एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट का विस्तृत मास्टर प्लान प्रस्तुत किया।

बैठक में अध्यक्ष ने एजेंसी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा प्रोजेक्ट को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य, उप महाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट डीबीएफओटी या पीपीपी मॉडल पर लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा, जिसमें कंपनी 250 करोड़ और केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कुल निवेश लगभग 500 करोड़ रुपये अनुमानित है।

फिल्म सिटी में अत्याधुनिक स्टूडियो, स्थायी सेट्स स्कूल, अस्पताल, जेल, पुलिस स्टेशन और कृत्रिम नदी-पर्वत, कन्वेंशन सेंटर, जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र, ई-बस सेवा और रिसॉर्ट्स, प्री-पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, आवास व्यवस्था, फूड कोर्ट, तालाब-उद्यान आदि सुविधाएं होंगी।

नवा रायपुर की हरियाली और इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉलीवुड स्तर की शूटिंग संभव होगी। फिल्म सिटी के निर्माण हो जाने से फिल्म टूरिज्म को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ी-हिंदी फिल्मों के लिए वन-स्टॉप सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बाहरी लोकेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। स्थानीय फिल्म मेकर्स को तकनीकी ट्रेनिंग, नौकरियां और वैश्विक मंच मिलेगा, साथ ही सांस्कृतिक विरासत का प्रचार होगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 21 जनवरी को भूमिपूजन करेंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य तेज होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और कंपनी के बीच अनुबंध पूर्ण हो चुका है। इस फिल्म सिटी से फिल्म निर्माण, टूरिज्म, आसपास बसाहट, निवेश और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा।