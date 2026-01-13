उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुल निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण….

रायपुर: उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर से बालोद जाते समय पुरूर से झलमला-बालोद-मोहला-मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर देवरानी-जेठानी नाले पर निर्माणाधीन 105 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी लेकर अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी से गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में काम पूर्ण कराने को कहा, ताकि जल्दी ही पुल से आवागमन प्रारंभ हो सके। उन्होंने लोगों को परेशानी से बचाने निर्माण स्थलों पर संकेतक बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। श्री साव ने पुल निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ प्राप्त हों।