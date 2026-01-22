छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

भाटापारा इस्पात संयंत्र हादसा : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जताया गहरा शोक…..

Photo of admin adminJanuary 22, 2026
1 minute read
भाटापारा इस्पात संयंत्र हादसा : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जताया गहरा शोक…..

रायपुर: प्रदेश के श्रम उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित इस्पात संयंत्र में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। क्लिनिकल फर्नेस के दौरान हुए विस्फोट में श्रमिकों के असामयिक निधन को अत्यंत दुःखद बताते हुए उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

श्रम एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार हेतु सिम्स, बिलासपुर में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने जिला-प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव उत्तम एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। श्रम मंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

Photo of admin adminJanuary 22, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

हाईवा जैसी भारी वाहनों को आसानी से ऑपरेट करती है जेसीबी दीदी

हाईवा जैसी भारी वाहनों को आसानी से ऑपरेट करती है जेसीबी दीदी

July 11, 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हरगवां गांव में औचक दौरा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हरगवां गांव में औचक दौरा

May 21, 2025
गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आदिवासी समाज को मिला सत्य सनातन धर्म का बोध – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आदिवासी समाज को मिला सत्य सनातन धर्म का बोध – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

February 3, 2025
महतारी वन्दन: रुपया हजार, खुशियां अपार

महतारी वन्दन: रुपया हजार, खुशियां अपार

July 8, 2024
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button