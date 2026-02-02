गौमूत्र पर विश्वास: नवजोत कौर सिद्धू का कहना – स्नान व सेवन से मिली ताकत, कैंसर से निबटने में मदद
नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) से मुलाकात के दौरान दावा किया कि वह अब भी रोजाना गौमूत्र से स्नान करती हैं और इसका सेवन करती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि गौमूत्र ने नवजोत कौर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उबरने में मदद की।
वीडियो में नवजोत कौर ने पुष्टि की कि वह अपने घर में हमेशा गौमूत्र रखती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि कैंसर के फोर्थ स्टेज में होने के बावजूद आयुर्वेद और गौमूत्र के माध्यम से वह पूरी तरह स्वस्थ्य हो गईं।
अनिरुद्धाचार्य ने कहा, लोग गौ माता और गौ मूत्र का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी जो फोर्थ स्टेज में थी, वह भी हार गई। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, हमने बहुत बार बताया कि किसी को अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो यूट्यूब पर इनकी पूरी डाइट पड़ी हुई है। उसको जरूर सुनें और अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हम कैंसर को हरा देंगे और आप जीत जाएंगी। हमें इस बीमारी को खदेड़ना है। ये हमारी मां हैं और यह विजेता हैं। सारे डॉक्टर एक तरफ और ये एक तरफ। इन्होंने यमराज को भी वापस कर दिया। ये समाज की प्रेरणा हैं और इसलिए गौ मूत्र का अपमान नहीं सम्मान करें।