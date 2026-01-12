छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति-उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा : राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं में देशभक्ति और नेतृत्व का संचार….

Photo of admin adminJanuary 12, 2026
1 minute read
युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति-उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा : राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं में देशभक्ति और नेतृत्व का संचार….

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के माध्यम से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में जिला स्तरीय युवा संवाद एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना, सामाजिक दायित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनके विचार, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया।

बलौदाबाजार–भाटापारा में युवा संवाद कार्यक्रम, 900 से अधिक युवाओं की सहभागिता

कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों, कॉलेज विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न सत्रों में युवाओं से सीधा संवाद, प्रेरक व्याख्यान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और अनुभव साझा किए गए। युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे।

जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से आए 900 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा राष्ट्र सेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। यह आयोजन जिले में युवाओं के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

Photo of admin adminJanuary 12, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने 435 करोड़ का राजस्व अर्जित कर रचा कीर्तिमान….

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने 435 करोड़ का राजस्व अर्जित कर रचा कीर्तिमान….

September 10, 2025

बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, शिक्षादूत को अपहरण कर उतारा मौत के घाट

August 30, 2025

मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर से विमान परिचालन सेवा का किया शुभारंभ

November 10, 2025
दंतेवाड़ा : बारसूर के क्षतिग्रस्त गणेष बहार पुल का मरम्मती कार्य हुआ पूर्ण

दंतेवाड़ा : बारसूर के क्षतिग्रस्त गणेष बहार पुल का मरम्मती कार्य हुआ पूर्ण

September 2, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button