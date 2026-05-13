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मलपुरीकला समाधान शिविर में जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण, 165 आवेदनों का मौके पर समाधान, सैकड़ों हितग्राही हुए लाभान्वित….

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मलपुरीकला समाधान शिविर में जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण, 165 आवेदनों का मौके पर समाधान, सैकड़ों हितग्राही हुए लाभान्वित….

रायपुर: सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत दुर्ग जिले के जनपद पंचायत धमधा के ग्राम मलपुरीकला में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 485 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 165 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों के समाधान हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मलपुरीकला समाधान शिविर में जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण

मलपुरीकला सहित 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत सैकड़ों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। खाद्य विभाग द्वारा नवीन राशन कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय प्रोत्साहन राशि प्रमाण पत्र एवं स्वच्छाग्राही सम्मान प्रदान किए गए। वहीं सामाजिक सहायता पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा एवं मुख्यमंत्री पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

मलपुरीकला समाधान शिविर में जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण

इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी गईं, जबकि मत्स्य विभाग द्वारा मछुआ समितियों को आइस बॉक्स एवं जाल वितरित किए गए। कृषि विभाग ने किसानों को केसीसी कार्ड प्रदान किए तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सीन लगवाने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

शिविर में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाजसेवी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की।

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