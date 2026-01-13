छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तैयारी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आरसीबी का जर्सी भेंट…..

Photo of admin adminJanuary 13, 2026
1 minute read
छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तैयारी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आरसीबी का जर्सी भेंट…..

रायपुर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को टीम का आधिकारिक जर्सी भेंट कर रायपुर में प्रस्तावित आईपीएल मैच के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश मेनन तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के संयुक्त सचिव श्री प्रभतेज सिंह भाटिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा, खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रस्ताव रायपुर को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Photo of admin adminJanuary 13, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

स्वामित्व योजना : सुशासन दिवस पर होगा अधिकार अभिलेखों का वितरण

स्वामित्व योजना : सुशासन दिवस पर होगा अधिकार अभिलेखों का वितरण

November 23, 2024
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सीआईएसएफ स्थापना दिवस की दी शुभकामना

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सीआईएसएफ स्थापना दिवस की दी शुभकामना

March 9, 2025
लोकल फॉर वोकल एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

लोकल फॉर वोकल एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

April 14, 2025
पहाड़ी कोरवा के पीएम जनमन आवास में पहुंचे मुख्यमंत्री

पहाड़ी कोरवा के पीएम जनमन आवास में पहुंचे मुख्यमंत्री

May 22, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button