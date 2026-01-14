राम-नाम की धुन पर 850 भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी….

रायपुर: सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव ट्रेन आज दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम और काशी के लिए रवाना हुई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल और महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर इस रामलला दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन को विदाई दी। स्टेशन पर माहौल भक्तिमय था, जहां जय श्री राम के नारे और भजन गुंजायमान हो रहे थे।

जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, आईआरसीटीसी और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना के तहत सभी व्यवस्थाएं की हैं। आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, यही हमारा संकल्प है। अब तक 41 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को हमने राम दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है, और यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी।

भावुक श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू, राम दर्शन का सपना साकार

ट्रेन रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं में अपार उत्साह और भावुकता का माहौल था। कईयों की आंखें नम थीं, क्योंकि रामलला के दर्शन का लंबा इंतजार आज पूरा हो रहा था। स्थानीय निवासी श्रीमती राधा यादव ने जय सिया राम! कहते हुए कहा कि हमारे लिए यह सपने जैसा है। घर से राम जी के दर्शन तक मुफ्त यात्रा, भोजन और ठहरने की व्यवस्था से हम लोग गद्गद हैं।

वहीं, युवा श्रद्धालु श्री अजय साहू कहते हैं कि काशी में गंगा स्नान और अयोध्या में रामलला दर्शन कर हम धन्य हो जाएंगे। सरकार का बहुत – बहुत आभार!

राज्य सरकार की सुविधाओं ने यात्रा को बनाया यादगार

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण मुफ्त व्यवस्थाएं की हैं। आईआरसीटीसी, जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त प्रयास से ट्रेन में एसी कोच, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, साफ पानी और चाय-स्नैक्स की व्यवस्था की गई थी।

अयोध्या पहुंचने पर राम मंदिर दर्शन, काशी में गंगा आरती, ठहरने के लिए अच्छे होटल, स्थानीय घूमने के लिए बसें और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर, गाइड और सुरक्षा कर्मी साथ रहेंगे। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल की गई है। स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन, चेकअप और भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई थी। यह सब राज्य सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रमाण हैै।