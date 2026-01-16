छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

नियद नेल्ला नार में आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत: डबरी निर्माण और मछली पालन प्रशिक्षण से ग्रामीणों को मिला नया अवसर….

Photo of admin adminJanuary 16, 2026
1 minute read
नियद नेल्ला नार में आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत: डबरी निर्माण और मछली पालन प्रशिक्षण से ग्रामीणों को मिला नया अवसर….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुकमा जिले के दूरस्थ नियद नेल्लानार क्षेत्रों में मनरेगा और मत्स्य पालन योजना के संयुक्त प्रयास से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इस सत्र में स्वीकृत 150 आजीविका डबरियों ने खेती को मजबूती दी है। साथ ही 30 चयनित ग्रामीणों को वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रदान किया जा रहा है।

मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देना 

‘नियद नेल्ला नार’ छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों (सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर) के ग्रामीणों को मनरेगा और अन्य योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मनरेगा के तहत तालाब निर्माण और मछली पालन प्रशिक्षण के ज़रिए ग्रामीणों की आय बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे जल संरक्षण के साथ-साथ आय के नए स्रोत भी विकसित कर सकें।

डबरी निर्माण और मछली पालन प्रशिक्षण से ग्रामीणों को मिला नया अवसर

कलेक्टर और जिला सीईओ के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार केंद्र द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण से अब वनांचल के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे उनकी पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी और वे बच्चों की शिक्षा तथा जीवन-स्तर सुधारने में सक्षम होंगे।

प्रशिक्षण से मिली नई दिशा- सोमारू की प्रेरक कहानी

आरसेटी सुकमा में आयोजित मत्स्य पालन प्रशिक्षण ने सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए स्वावलंबन का नया रास्ता खोला है। इसका प्रेरक उदाहरण कोंटा विकासखंड के पालेम निवासी श्री सोमारू हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मछली के जीवनचक्र, पालन तकनीक और देखभाल की सभी बारीकियाँ ध्यानपूर्वक सीखी और रेखाचित्रों के माध्यम से समझ भी विकसित की।

श्री सोमारू का कहना है कि इस उन्नत और तकनीकी प्रशिक्षण से वे भविष्य में मछली पालन को एक सफल व्यवसाय के रूप में स्थापित कर पाएँगे। उन्होंने इस लाभदायक पहल के लिए शासन का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप को धन्यवाद दिया है। उनका मानना है कि यह योजना ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Photo of admin adminJanuary 16, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ डॉ. अंजली पवार की भेंट, पर्यटन विकास में योगदान का दिया संदेश….

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ डॉ. अंजली पवार की भेंट, पर्यटन विकास में योगदान का दिया संदेश….

July 13, 2025
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर होगा सम्मान

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर होगा सम्मान

August 11, 2025
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ाया मदद का हाथ

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ाया मदद का हाथ

August 29, 2025
‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा परिसर में किया गुलमोहर का पौधारोपण….

‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा परिसर में किया गुलमोहर का पौधारोपण….

July 14, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button