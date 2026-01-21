प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद परिवारो को मिला सुरक्षित आवास….

रायपुर: शासन की योजनाएं गांवों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर के निवासी श्री जीवन सोनी को पक्के आवास का लाभ मिला है।जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। श्री जीवन सोनी बताते हैं कि पहले वे कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। बरसात के दिनों में पानी टपकने और दीवारों की जर्जर स्थिति के कारण परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

सीमित आय के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवेदन किया। पात्रता परीक्षण पूर्ण होने पर उन्हें आवास निर्माण के लिए शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। इस मदद से उनका पक्का घर बनकर तैयार हुआ। अब श्री जीवन सोनी और उनका परिवार सुरक्षित घर में रह रहे हैं। अब उनके पास सुरक्षित छत, मजबूत दीवारें और रहने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। पक्का घर मिलने से बरसात, ठंड और गर्मी की परेशानी कम हुई है। घर बनने के बाद परिवार को सुकून मिला है और रोजमर्रा की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है।

श्री जीवन सोनी शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके परिवार को एक सुरक्षित जीवन दिया है प्रधानमंत्री की मंशानुरूप एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव के हर पात्र निम्न वर्गीय परिवारों को सुरक्षित छत मिल रही है और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है।