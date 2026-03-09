छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

महतारी वंदन योजना ने संवारी भगवती की गृहस्थी, सिलाई मशीन से आसान हुईं स्वावलंबन की राह….

Photo of admin adminMarch 9, 2026
1 minute read
महतारी वंदन योजना ने संवारी भगवती की गृहस्थी, सिलाई मशीन से आसान हुईं स्वावलंबन की राह….

रायपुर: बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम पंचायत कोरदा निवासी भगवती साहू आज उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार का संबल बनना चाहती हैं। आज उनके इस हुनर को पंख देने का काम छत्तीसगढ़ शासन की ‘महतारी वंदन योजना’ कर रही है।

योजना के तहत हर माह उनके खाते में आने वाले एक हजार रुपए उनके काम के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। इस राशि का उपयोग वे सिलाई के लिए आवश्यक कच्चे माल, जैसे धागा, सुई और काज-बटन खरीदने में करती हैं, जिससे उनके काम की निरंतरता बनी रहती है। भगवती साहु ने बताया कि पति श्री रज्जन साहू पेशे से किसान हैं और कड़ी मेहनत कर खेती-किसानी के जरिए परिवार का भरण-पोषण करते हैं। एक बड़े परिवार की जरूरतों को देखते हुए तीन साल पहले हाथ में सिलाई की कमान संभाली।

भगवती भावुक होकर कहती हैं कि एक समय था जब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए उन्हें सोचना पड़ता था, लेकिन अब सिलाई से होने वाली आय और शासन की इस आर्थिक मदद ने उनके जीवन में आत्मसम्मान का संचार किया है। सिलाई के काम से मिलने वाले पैसों से वे न केवल अपने घर की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं।

उनके चेहरे की चमक और काम के प्रति उनका जज्बा यह साफ बयां करता है कि महतारी वंदन योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदलने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। कोरदा जैसे छोटे से गांव में रहकर भगवती आज अपने सिलाई कौशल और स्वावलंबन के दम पर कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ रही हैं। उन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

Photo of admin adminMarch 9, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

स्टेट व नेशनल हाइवे में घूमंतु पशुओं की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जाए: पशुधन मंत्री रामविचार नेताम…

स्टेट व नेशनल हाइवे में घूमंतु पशुओं की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जाए: पशुधन मंत्री रामविचार नेताम…

August 25, 2025
पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम द्वारा डायल 112 का किया गया भ्रमण

पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम द्वारा डायल 112 का किया गया भ्रमण

March 6, 2025
25 दिसंबर सुशासन दिवस पर विशेष लेख : राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बस्तियों तक पीएम जनमन योजना से फैली विकास के उजाले की किरण

25 दिसंबर सुशासन दिवस पर विशेष लेख : राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बस्तियों तक पीएम जनमन योजना से फैली विकास के उजाले की किरण

December 24, 2024

तेलंगाना में बड़ी सफलता: दो वरिष्ठ माओवादियों समेत 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर

November 15, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button