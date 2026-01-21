छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM)–2026….

रायपुर: भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM)–2026 के अंतर्गत आयोजित प्लेनरी सत्र में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) के प्रमुखों ने सहभागिता की।

प्लेनरी सत्र की कार्यवाही का शुभारंभ भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी द्वारा किया गया। इस सत्र में लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ-साथ राजदूत एवं उच्चायुक्त भी शामिल थे।

यह प्लेनरी सत्र लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श एवं अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ, जिसमें चुनाव प्रबंधन निकायों के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ अधिकारी तथा राजनयिक प्रतिनिधि एक साथ उपस्थित रहे।

सत्र के दौरान इंटरनेशनल आईडिया (International IDEA) की अध्यक्षता के अंतर्गत वर्ष 2026 के लिए भारत द्वारा निर्धारित विषयगत प्राथमिकताओं को साझा किया गया। इस अवसर पर EMB नेताओं एवं विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रशासन के समक्ष विद्यमान वैश्विक चुनौतियों, नवाचारों एवं श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर अपने विचार व्यक्त किए गए।

