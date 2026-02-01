धर्म

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (02 फ़रवरी 2026)

  • मेष राशि :- कुटुम्ब की समस्याऐं सुलझें, भाग्य में समय परिवर्तनशील है, लाभ लें।
  • वृष राशि :- चिन्ताऐं कम हों, स्त्री वर्ग से सुख-वर्धक स्थिति होगी, प्रभुत्व के कार्य बनेंगे।
  • मिथुन राशि :- आशानुकूल सफलता का हर्ष, बिगड़े हुये कार्य बनेंगे तथा कार्य सिद्ध होंगे।
  • कर्क राशि :- लेनेदेन के मामले में हानि, व्यर्थ प्रयास व यात्रा के प्रसंग में हानि होगी।
  • सिंह राशि :- कार्य-कुशलता से संतोष, मनोवृत्ति संवेदनशील रहेगी, ध्यान से कार्य बना लें।
  • कन्या राशि :- मान-प्रतिष्ठा, प्रभुत्व में वृद्धि, अधिकारियों का समर्थन फलप्रद बना रहेगा।  
  • तुला राशि :- व्यवसाय की चिन्ता, व्यवसाय गति अनुकूल तथा कार्य में सफल होंगे।
  • वृश्चिक राशि :- प्रत्येक कार्य में बाधा व विलम्ब तथा उत्तेजना की स्थिति बनी रहेगी।
  • धनु राशि :- आर्थिक चिन्ता मन उद्विघ्न रखे तथा प्रयत्नशीलता से कार्य बनेंगे।
  • मकर राशि :- धन लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष तथा कार्य पूर्ति में सुधार अवश्य होगा।
  • कुंभ राशि :- धन लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष, कार्यगति में सुधार अवश्य होगा।
  • मीन राशि :- अधिकारियों से समर्थन फलप्रद रहेगा, कार्य-व्यवसाय गति अनुकूल रहेगी।
