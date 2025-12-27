छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

वित्त मंत्री चौधरी ने महापल्ली एवं गोपालपुर में महतारी सदन का किया लोकार्पण…..

December 27, 2025
रायपुर: प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी आज रायगढ़ विकासखण्ड के ग्राम महापल्ली एवं गोपालपुर में 49 लाख 40 हजार रुपये की लागत से तैयार 2 महतारी सदन का लोकार्पण किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। महतारी सदन न केवल महिलाओं के लिए सामूहिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र होगा, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बनेगी।

महतारी सदन से मिलेगी महिलाओं की सशक्तिकरण को नया आयाम

उल्लेखनीय है कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह एक ऐसा केंद्र है जहाँ उन्हें सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने गांवों में ही रोजगार पा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कार्य कराया जा रहा हैै। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

December 27, 2025
