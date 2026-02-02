विदेश

एपस्टीन फाइल्स से फिर मचा हड़कंप, नई लिस्ट में इवांका ट्रंप और एलन मस्क

Photo of admin adminFebruary 2, 2026
1 minute read
एपस्टीन फाइल्स से फिर मचा हड़कंप, नई लिस्ट में इवांका ट्रंप और एलन मस्क

वॉशिंगटन। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से जुड़े लाखों दस्तावेजों की नई और अंतिम सूची (final list) जारी की है। इस बैच में 30 लाख से अधिक पेज, 1.8 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो क्लिप्स शामिल हैं। एपस्टीन फाइल्स (Epstein) नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े जांच दस्तावेज हैं।

मालूम हो कि एपस्टीन फाइल्स अमेरिकी वित्तीय और दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े जांच के कागजात हैं। इसके जरिए नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एपस्टीन की 2019 में मौत के बाद ये फाइलें FBI और न्याय विभाग के पास थीं। 2025 में पारित एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने इन्हें सार्वजनिक किया। नई एपस्टीन फाइल्स में नामों की सूची इस प्रकार से है…

डोनाल्ड ट्रंप: राष्ट्रपति का नाम ताजा बैच में आया है। एक हिस्से में लिखा है, ‘रेडैक्टेड ने एक अज्ञात महिला मित्र की रिपोर्ट की, जिसे लगभग 25 साल पहले न्यू जर्सी में राष्ट्रपति ट्रंप पर ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्त ने एलेक्सिस को बताया कि वह उस समय लगभग 13-14 साल की थी और उसने कथित तौर पर ओरल सेक्स के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को काट लिया। काटने पर हंसने के बाद दोस्त को चेहरे पर मारा गया। दोस्त ने कहा कि उसे एपस्टीन से भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।’

इवांका ट्रंप: एक ईमेल के सब्जेट में लिखा है, ‘जैरेड कुशरर, इवांका ट्रंप विकी वार्ड की बुक के लिए तैयार हो रही हैं।’

 

एलन मस्क: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का भी जिक्र है, लेकिन यह एपस्टीन के द्वीप पर संभावित यात्राओं के संदर्भ में है।

बिल गेट्स: फाइलों में गेट्स के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें रूसी लड़कियों से एसटीडी होने का दावा भी शामिल है।

एपस्टीन फाइलों में कई नए नाम भी आए हैं। इनमें एहुद बाराक, लैरी समर्स, बिल रिचर्डसन, प्रिंस एंड्र्यू, सारा फर्ग्यूसन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, केविन स्पेसी, डायना रॉस, क्रिस टकर, वॉल्टर क्रॉनकाइट, वुडी एलन, रिचर्ड ब्रैनसन, पीटर थील, लेस वेक्सनर, नोम चॉम्स्की और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं। मालूम हो कि ये दस्तावेज जांच से जुड़े हैं और इनमें कई आरोप असत्यापित या टिप्स के रूप में हैं।

Photo of admin adminFebruary 2, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में भारत से भी हुई वोटिंग

फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में भारत से भी हुई वोटिंग

July 1, 2024
इजरायल के जवाबी हमले से दहला ईरान, डर से कांपा अली खामनेई

इजरायल के जवाबी हमले से दहला ईरान, डर से कांपा अली खामनेई

October 26, 2024
नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से 122 लोगों की मौत, 64 लापता

नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से 122 लोगों की मौत, 64 लापता

September 29, 2024
कनाडा में भारतीय छात्रा की गोली लगने से मौत, बस का इंतजार कर रही थी

कनाडा में भारतीय छात्रा की गोली लगने से मौत, बस का इंतजार कर रही थी

April 19, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button