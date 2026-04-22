छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

श्री रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को मिला आस्था का अवसर….

Photo of admin adminApril 22, 2026
1 minute read
श्री रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को मिला आस्था का अवसर….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर निरंतर प्राप्त हो रहा है। योजना के तहत अब तक जशपुर जिले से 2640 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का वातावरण बना हुआ है।

इसी क्रम में मंगलवार को योजना के तहत 13वें जत्थे को विभिन्न जनपद पंचायतों एवं नगर पंचायतों से जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस जत्थे में जशपुर जिले के कुल 204 श्रद्धालु शामिल हैं। जशपुर एवं मनोरा क्षेत्र से नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जनपद सदस्य श्रीमती सावित्री सिंह तथा जनपद पंचायत जशपुर के सीईओ सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में बस को रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त पत्थलगांव जनपद पंचायत से भी श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। योजना के माध्यम से शासन द्वारा श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह है।

Photo of admin adminApril 22, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मांदर बजाते हुए कलाकारों के साथ थिरके मुख्यमंत्री श्री साय

मांदर बजाते हुए कलाकारों के साथ थिरके मुख्यमंत्री श्री साय

November 5, 2024
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-वनमंडलाधिकारी कॉन्फ्रेंस, तेंदूपत्ता संग्राहकों के भुगतान और कंप्यूटरीकरण पर जोर….

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-वनमंडलाधिकारी कॉन्फ्रेंस, तेंदूपत्ता संग्राहकों के भुगतान और कंप्यूटरीकरण पर जोर….

October 13, 2025

रायपुर : खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसम्बर तक

October 29, 2025
एक जिला एक उत्पाद योजना से बदली तस्वीर…..

एक जिला एक उत्पाद योजना से बदली तस्वीर…..

April 8, 2026
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button