उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ‘प्रतिदिन राजधानी’ के कैलेंडर का किया विमोचन…….

रायपुर: उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र ‘प्रतिदिन राजधानी’ के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया। ‘प्रतिदिन राजधानी’ ने समाचार पत्र के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर वर्ष 2026 के कैलेंडर को नए रूप और कलेवर में प्रकाशित किया है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद परिसर में कैलेंडर के विमोचन के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., वरिष्ठ पत्रकार श्री नारायण भोई, श्री रमेश पाण्डेय, श्री प्रहलाद दमाहे, श्री हरीश तिवारी, श्री अमृत सिंह, श्री हरिमोहन तिवारी और ‘प्रतिदिन राजधानी’ के स्थानीय संपादक श्री जतिन नचरानी भी मौजूद थे।