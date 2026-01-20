सीएस अंकित मेड़तवाल बने ICSI इंदौर चैप्टर के चेयरमैन

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (ICSI) के इंदौर चैप्टर के वर्ष 2026 हेतु चेयरमैन पद पर सीएस अंकित मेड़तवाल का सर्वसम्मति से चयन किया गया है। साथ ही सीएस मनीष जोशी को उपाध्यक्ष एवं सीएस सुरभि अग्रवाल को चैप्टर सचिव नियुक्त किया गया है।

नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 18 जनवरी 2027 तक रहेगा। अपने चयन पर आभार व्यक्त करते हुए चेयरमैन सीएस अंकित मेड़तवाल ने कहा कि इंदौर चैप्टर विगत वर्षों से उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और वे सदस्यों एवं छात्रों के हित में चैप्टर की सक्रिय भूमिका को और सुदृढ़ करने हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे।

ICSI इंदौर चैप्टर की प्रबंधन समिति में अन्य सदस्यों के रूप में सीएस अमित कुमार बारंगे, सीएस हेमंत पाटीदार, सीएस शिवम बघेल, सीएस पलाश जैन, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सीएस आशीष करोड़िया तथा क्षेत्रीय परिषद सदस्य सीएस अनुराग गंगराड़े शामिल हैं।