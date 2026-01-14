छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

वाणिज्य उद्योग लखन लाल देवांगन 15 जनवरी को कवर्धा में लेंगे अधिकारियों की बैठक…..

रायपुर: प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन गुरूवार 15 जनवरी को कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे दोपहर 2:00 बजे कलेक्टर कार्यालय कवर्धा के सभागृह में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पहले मंत्री श्री देवांगन दोपहर 1 बजे नवीन विश्राम गृह कवर्धा में नप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट करेंगे। तत्पश्चात् वे शाम 5:00 बजे कवर्धा से कोरबा जिले के लिए रवाना होंगे।

 

