छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Photo of admin adminFebruary 15, 2026
1 minute read
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

रायपुर 14 फरवरी 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि (15 फरवरी 2026) पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और साहित्य राष्ट्रभक्ति, साहस और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणास्रोत है। उनकी अमर कविता “झाँसी की रानी” आज भी देशवासियों के हृदय में स्वाभिमान और वीरता की ज्योति प्रज्वलित करती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुभद्रा जी ने अपने लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को जन-जन तक पहुँचाया। उनकी रचनाएँ केवल साहित्य नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम और आत्मगौरव की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान देना चाहिए।

Photo of admin adminFebruary 15, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

राज्यपाल रमेन डेका ने किए महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन….

राज्यपाल रमेन डेका ने किए महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन….

August 19, 2025
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान शासन की पहली प्राथमिकता, प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें कामः आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला..

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान शासन की पहली प्राथमिकता, प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें कामः आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला..

July 22, 2025
सूरजपुर में भालू का आतंक: हमले में युवक गंभीर घायल, गांव में दहशत

सूरजपुर में भालू का आतंक: हमले में युवक गंभीर घायल, गांव में दहशत

August 2, 2025

बिलासपुर-रायपुर NH की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, प्रोजेक्ट मैनेजर से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

August 6, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button