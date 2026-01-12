छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

टूरिज्म इंडिया अलायंस के प्रमुख आयोजन टूरिज्म एक्सचेंज 2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने की भागीदारी….

रायपुर: टूरिज्म इंडिया अलायंस एक प्रमुख पर्यटन उद्योग संगठन है, जो भारत में पर्यटन विकास, नेटवर्किंग और व्यवसायिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह राज्य पर्यटन बोर्डों, ट्रैवल कंपनियों, होटल ऑपरेटर्स और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एकजुट करता है। यह अलायंस टूरिज्म एक्सचेंज जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग, नवाचार और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।

टूरिज्म इंडिया अलायंस ने अपने प्रमुख टूरिज्म एक्सचेंज के 2026 संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया, जो 8 से 10 जनवरी तक मेफेयर पाम बीच रिज़ॉर्ट एंड स्पा, गोपालपुर-ऑन-सी, ओडिशा में आयोजित किया गया था। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेशों से 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों और 30 ज्यादा प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया, जिससे टूरिज्म एक्सचेंज देश के सबसे व्यापक और प्रभावशाली पर्यटन प्लेटफार्मों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत कर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान, पर्यटन विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे उभरते डेस्टिनेशंस की विशिष्ट पहचान और विशिष्टता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। चर्चाओं में छत्तीसगढ़ के सतत पर्यटन विकास पर भी ज़ोर दिया गया, राज्य ने अपने पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 2024 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना और एक समर्पित होमस्टे नीति शुरू करना शामिल है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की डीजीएम पूनम शर्मा ने कहा कि टूरिज्म एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म हितधारकों को सतत और समावेशी पर्यटन विकास के बारे में सार्थक बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ नीतिगत समर्थन और ज़िम्मेदार पर्यटन पहलों के माध्यम से अपने पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की दिशा में काम कर रहा है, और ऐसे प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रयासों को बढ़ाने में मदद करते हैं। टूरिज्म एक्सचेंज 2026 की गति को आगे बढ़ाते हुए, टूरिज्म इंडिया अलायंस ने घोषणा की कि टूरिज्म एक्सचेंज का अगला एडिशन 7 से 9 जनवरी 2027 तक रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जो पूरे भारत में उभरते हुए डेस्टिनेशन्स को बढ़ावा देने पर प्लेटफॉर्म के फोकस को और मज़बूत करेगा।

टूरिज्म एक्सचेंज 2026 ने सहयोग, बातचीत और व्यापार विकास के लिए एक मज़बूत मंच के रूप में काम किया, जिसमें राज्य पर्यटन बोर्ड, वैश्विक पर्यटन निकाय, उद्योग के नेता और ट्रैवल कंपनियाँ भारत के पर्यटन परिदृश्य के भविष्य को सामूहिक रूप से आकार देने के लिए एक साथ आए। इस साल के संस्करण में डेस्टिनेशन विविधीकरण, स्थिरता, नवाचार और कम ज्ञात लेकिन उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम को अतुल्य भारत, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया था, जो इसके राष्ट्रीय महत्व और उद्योग के महत्व को और रेखांकित करता है।

