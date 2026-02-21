छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
राज्य हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड के चेयरमेन ने दी मुख्यमंत्री को बधाई….
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेंटी के चेयरमेन मिर्जा एजाज बेग एवं राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमण्डल ने जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी
मुख्यमंत्री के आज शाम जशपुर जिले से लौटने पर रायपुर के पुलिस लाईन हेलीपेड पहुंचने पर राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के आग्रह पर मुख्यमंत्री नेे केक काटा। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री केदार नाथ गुप्ता जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक बजाज, श्री प्रीतेश गांधी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।