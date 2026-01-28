छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की बड़ी पहल : सूरजपुर में राज्य स्तरीय करियर मार्गदर्शन मेला…..

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की बड़ी पहल : सूरजपुर में राज्य स्तरीय करियर मार्गदर्शन मेला…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार के विजन “सुरक्षित और सफल भविष्य” को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले में राज्य स्तरीय करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।  31 जनवरी ,शनिवार को भटगांव ग्राउंड में ‘कपिध्वज–करियर गाइडेंस कार्यक्रम 2026’ का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 6000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर के करियर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर चयन और लक्ष्य निर्धारण के लिए समय पर सही दिशा देना है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर छात्र सही मार्गदर्शन पाकर अपने सपनों को साकार कर सके।

राष्ट्रीय स्तर के करियर गुरु से होगा संवाद

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, ‘फिजिक्स गुरु’ एवं मोशन एजुकेशन (कोटा) के संस्थापक श्री नितिन विजय (एन वी सर) विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के सूत्र, करियर प्लानिंग और आत्मविश्वास निर्माण पर अपने अनुभव साझा करेंगे।

*व्यापक सहभागिता, अंतिम चरण में तैयारियाँ*
इस राज्य स्तरीय आयोजन में सूरजपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन एवं कपिध्वज टीम द्वारा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और प्रेरक बनाने हेतु तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। यह आयोजन न केवल सूरजपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और प्रदेश को शैक्षणिक सशक्तिकरण की नई दिशा प्रदान करेगा।

