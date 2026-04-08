बिलासपुर में दो कार्यों के लिए 75 लाख स्वीकृत: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी….

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-3 में उसलापुर हांफा मोड़ तिराहा में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद मूर्ति स्थापित करने एवं चबूतरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-13 में दीनदयाल कॉलोनी मंगला के पास सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।

